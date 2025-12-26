Haberler

Siverek'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Siverek'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır toplam 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir Karayolu'nun Şekerli Mahallesi yakınlarında bulunan "Hemo" Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek yönüne seyir halinde olan Ramazan B. (61) idaresindeki 34 END 519 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki 14 AH 087 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Ramazan B. ve Ercan C. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ali T. (36), Abdülkadir C. (6), Emine C. (39), Ramazan C. (31) ve Cansu C. (5) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Cansu C. ile sürücü Ercan C.'nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Sadettin Saran'dan dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullanarak SMS gönderiyorlar

Dolandırıcıların oyunu pes dedirtti, Saran'dan uyarı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi: Koleksiyonlara yönelin

Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
RTÜK affetmedi: İşte Kısmetse Olur'da radara takılan sahne

RTÜK bunu affetmedi
Ali Babacan'dan Sadettin Saran tepkisi: Telefonla çağrılırsa gelmeyecek miydi?

Ali Babacan'dan Sadettin Saran tepkisi: Arasanız gelmeyecek miydi?
Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi: Koleksiyonlara yönelin

Ünlü Youtuber'dan Z kuşağına yatırım tavsiyesi
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı