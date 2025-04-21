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Şanlıurfa'da Jandarmadan Eş Zamanlı Motosiklet Operasyonu

Şanlıurfa'da Jandarmadan Eş Zamanlı Motosiklet Operasyonu
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Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarmanın 9 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 14 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek ilçesinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 adet şase numarası kazınmış, plakasız motosiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli, "Resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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