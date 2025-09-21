Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 13 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şahıs gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 13 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA