Haberler

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 13 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurduğu belirlenen bir şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 13 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şahıs gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 13 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kritik açıklama bugün! İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak

Netanyahu'ya soğuk duş! Başbakan kararı bugün resmen duyuracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyun oynayanlara saldırdı, genç kızlar kendini siper etti

Oyun oynayanlara saldırdı, genç kızlar kendini siper etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.