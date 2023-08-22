Şanlıurfa'da İş Yerinden Çıkan Kişiyi Öldüren Şahıs, Arkadaşı Çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkan kişiyi öldüren şahıs, evine bırakmak için motosikletine bindirdiği arkadaşı çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkan kişiyi öldüren şahıs, evine bırakmak için motosikletine bindirdiği arkadaşı çıktı.

Kırsal Diktepe Mahallesi yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda ölen İdris Kaya'nın cinayet zanlısı evine bırakmak için motosikletine bindirdiği arkadaşı Süleyman Ş. çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs cinayeti işlediğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken İdris Kaya'nın cesedi ise kırsal Çoğan Mahallesi'nde defnedildi.

Olayın geçmişi

Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesi kırsal Diktepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bir tesiste çalışan İdris Kaya, kırsal Çoğan Mahallesi'ndeki evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı. Motosikletine binen Kaya, iddiaya göre yolda karşılaştığı arkadaşı S.Ş.'yi de yanına alarak yoluna devam etti. Seslerin geldiği yere giden vatandaşlar, yerde yatan kişiyi görünce özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği İdris Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şahsın öldürülmeden önce son olarak birlikte görüldüğü arkadaşı S.Ş.'yi gözaltına aldı. - ŞANLIURFA