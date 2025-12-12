Haberler

Şanlıurfa'da yiyecek arayan 2 tilki kent merkezine indi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde parkta yiyecek arayan iki tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şehir merkezinin doğaya uygun olmadığını düşünen vatandaşlar, bu durumdan endişeli.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde şehir merkezine inen 2 tilki parkta yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir parka gelen 2 tilki, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı. Parkta yiyecek arayan 2 tilkiyi fark eden vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Bir süre parkta dolaşan 2 tilki, ardından apartmanların arasından giderek gözlerden kayboldu. Tilkinin şehir merkezine kadar inmesi vatandaşı hem şaşırttı hem de doğada olması gereken bu hayvanların şehir merkezinde telef olmalarından endişelendiler.

Öte yandan, geçtiğimiz kasım ayında da yine aç kalan bir tilkinin şehir merkezine yiyecek aramak için indiği görülmüştü. - ŞANLIURFA

