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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 PHL 73 plakalı otomobil ile 32 ACE 073 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araçta bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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