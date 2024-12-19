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Şanlıurfa'da İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kameraya Yansıdı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Hüriyet Mahallesi Tılbeder Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 45 AH 719 plakalı Ford marka yük kamyoneti ile 63 AG 948 plakalı Renault marka otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan Halil Ali ve Cuma Sino (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kameraya Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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