Şanlıurfa'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.Ç., jandarma ekiplerince Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda C.Ç. yakalandı.
Hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı