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Şanlıurfa'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı
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Şanlıurfa'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.Ç., jandarma ekiplerince Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda C.Ç. yakalandı.

Hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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