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Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Tutuklandı

Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Tutuklandı
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, düzensiz göçmenleri yurda sokan 6 organizatör tutuklandı. Akçakale kırsalında yapılan baskında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan 6 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Akçakale ilçe kırsalında düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurda sokan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskında çok sayıda düzensiz göçmen ve olayla ilgili 6 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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