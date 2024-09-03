Şanlıurfa'da fıstık hırsızları suçüstü yakalandı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arasında Timleri (JASAT) tarafından Bozova ilçesine bağlı Tozluca Mahallesinde yaşanan fıstık hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahıslar tespit edildi. Şüpheli 6 şahıs, Bozova İlçesi Şanlıavşar Mahallesinde başkasına ait bir tarlada bulunan ürünleri toplarken suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA