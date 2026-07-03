Haberler

Şanlıurfa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.B., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.B., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın ölüm kaydedildi

Fransa'da aşırı sıcak alarmı: Bir haftada 2 bin fazladan ölüm
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"