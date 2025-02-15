Şanlıurfa'da Elektrik Trafosunda Patlama: Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'da bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı. Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korkuya neden olan patlama anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA