Dolu yağışı kazaya neden oldu: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ile Hilvan ilçeleri arasındaki karayolunda etkili olan dolu yağışı, bir trafik kazasına yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Kaza, Siverek-Hilvan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, çevreden ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

