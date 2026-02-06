Şanlıurfa'da büyü ile dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa'da dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Akçakale ilçesinde sosyal medya üzerinden büyü yapma vaadiyle yayın açarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA