Şanlıurfa'da büyü ile dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa'da büyü ile dolandırıcılık operasyonunda 1 tutuklama
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden büyü vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda bir cep telefonu ve dört SIM kart ele geçirildi.

Şanlıurfa'da dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Akçakale ilçesinde sosyal medya üzerinden büyü yapma vaadiyle yayın açarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

