Şanlıurfa'da Çocuk Kavgası Sonrası Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Çocuk Kavgası Sonrası Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı
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Hilvan ilçesinde iki grup arasında başlayan çocuk kavgası, taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı, jandarma bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, iki grup arasında çocuk kavgası nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında iddiaya göre, çocuk kavgası nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hilvan ve Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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