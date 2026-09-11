Haberler

Şanlıurfa’da çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa’da çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde bir döner işletmesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde bir döner işletmesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kışla Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir döner işletmesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının iş yerinin kapalı olduğu saatlerde çıkması, muhtemel bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, işletme kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

İsmail Kartal için söylediklerinde herkes aynı detaya takıldı
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış
Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Korka korka hesap açtı! Takipçilerinden ilk isteği bakın ne oldu
Hindistan'da 6 yıllık evlilik böyle bitti! 3 çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi