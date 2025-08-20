Şanlıurfa'da Bir Evde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA