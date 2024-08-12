Şanlıurfa'da bakır kablo yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bakır kablo yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Beyazkule mevkisinde yaşandı. Abdulhalim B.'nin kullandığı 01 BG 519 plakalı bakır kablo yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA