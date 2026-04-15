Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 487 gram skunk, 131 gram toz esrar, 100 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 174 şahıs ile 996 araç denetlendi. Denetimlerde 487 gram skunk maddesi, 131 gram toz esrar maddesi, 100 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 40 adet fişek ve kullanım amaçlı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA