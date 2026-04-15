Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 174 şahıs ile 996 araç denetlendi. Denetimlerde 487 gram skunk maddesi, 131 gram toz esrar maddesi, 100 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 40 adet fişek ve kullanım amaçlı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı