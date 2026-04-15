Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 487 gram skunk, 131 gram toz esrar, 100 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 174 şahıs ile 996 araç denetlendi. Denetimlerde 487 gram skunk maddesi, 131 gram toz esrar maddesi, 100 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 40 adet fişek ve kullanım amaçlı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun tehditlerine yanıtı ayakta alkışlandı

Erdoğan'dan Netanyahu'nun tehditlerine çok sert yanıt
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi

ÖTV muafiyeti bekleyenler dikkat! Meclis'ten karar çıktı
Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor
Esra Erol’da olay sözler! Eşine “Akrabana aşığım” deyip kendini savundu

Eşine "Akrabana aşığım” dedi, savunması şaşırttı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı