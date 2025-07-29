Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı kırsal Mahallesinde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa