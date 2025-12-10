Haberler

Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı sopalı kavga: 6 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli akraba aileler arasında çıkan tartışma silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik ekipleri, mahallede önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
