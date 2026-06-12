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Kılık değiştirerek saklanan cinayet zanlısı yakalandı

Kılık değiştirerek saklanan cinayet zanlısı yakalandı
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Şanlıurfa'da 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan ve kasten yaralama ile kasten öldürme suçlarından 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.B., jandarma ve JASAT ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'da 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan şahıs, icra edilen faaliyet sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAtilla Süleyman Tv:

bizim sokakta oturan adamla aynı köydenmiş asıl şaştım kaldım ne demişler dedim

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Haber YorumlarıÜmit Tur:

iyi yakalandı da merak ettim bunun 3 yıl içinde nasıl geçindiği nerelerde yaşadığı bir sıradan insan bu kadar uzun süre saklanabilir mi yoksa tanıdıkları mı korudu acaba

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Haber YorumlarıEngin Şahin:

3 yıl mı dediler ya bu adamı nasıl 3 yıl kimse bulamamış ki böyle açık açık dolaşırken ilginç gerçekten çok geç kalmışız

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