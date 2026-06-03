Şanlıurfa'da 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.R.A., JASAT ve jandarma ekiplerinin Karaköprü ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.R.A. yakalandı. Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı