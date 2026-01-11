Haberler

Binanın girişinde çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 10 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından etkilenmeyen vatandaşlar tahliye edildi.

Şanlıurfa'da 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 10 katlı bir binanın hışır katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan ise binadaki vatandaşları tahliye etti. Yangından etkilenen olmazken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
