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Şanlıurfa Birecik'te akrabaların kavgasında silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı

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Şanlıurfa Birecik'te akrabaların kavgasında silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Birecik'te akrabaların kavgasında silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Abdallı kırsal Mahallesinde yaşandı. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan 45 yaşındaki Müslüm E., yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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