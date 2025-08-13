Sandıklı'da Havadan Asayiş ve Trafik Uygulaması
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 148 araç sorgulandı, 22 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 158 bin lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde toplam 21 personelle, havadan drone ile yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, 148 araç ve motosikletin sorgusu yapıldı.
Asayiş uygulamasında 4 metruk bina, 3 okul, 2 park bahçe ve millet bahçesi Sivil unsurlarla havadan ve karadan denetlenerek 22 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan trafik uygulamalarında toplam 158 bin lira cezai işlem uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi. Yapılan açıklamada huzurlu bir Sandıklı için çalışmaların devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa