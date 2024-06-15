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Tekerlekli sandalyedeki hasta ve yakınları doktora saldırdı

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Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan sözlü tartışma büyüdü. Tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı.

Sancaktepe'de bir araştırma hastanesinde, hasta ve hastanın yakınları doktora saldırdı.

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı.

Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cep Telefonu Sancaktepe Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

SUNSET null:

hastanelerde müdür de var başhekimlik de var. yardımcıları, vekilleri var. hiç biri yoksa hastane polisi var. derdi şikayeti olan niye medeni olmayan yolu seçer?!

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ülker kaya:

Bunlar konuşarak anlaşanlardan değil.

yanıt11
yanıt0
SELÇUK GÜNDOĞDU:

Doktorlara kalkan eller ne olursa olsun gün gelecek hesap verecek,bu dünyada olmasa öbür dünyada,yav anlamadığım eğer sen bu işi biliyosan gitme kardeşim doktora,seni ancak bir veteriner iyleştirebilir çünkü…

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2
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