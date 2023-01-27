Sancaktepe'deki olayda kan donduran detay! Daireye giren polis korkunç manzara ile karşılaştı

İstanbul Sancaktepe'de 3 çocuğunu asan baba intihar ederek yaşamına son verdi. Kan donduran olayda detaylar da netleşmeye başladı. İhbar üzerine daire kapısına gidip çilingir yardımıyla içeri giren polis ekiplerinin, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı.

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde sitede bulunan dairede yaşanan olayda sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi.

POLİSLER KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı. Mehmet A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü.

Polisin olay yerindeincelemeleri devam ediyor.