Haberler

Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 572 Gram Narkotik Ele Geçirildi

Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 572 Gram Narkotik Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda 572 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, C.K. (21) isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 572 gram narkotik madde ele geçirilirken, C.K. (21) isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sancaktepe'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İlçede yürütülen çalışmalarda, 26 Kasım tarihinde Osmangazi Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda C.K. (21) isimli şahıs yakalanırken, adreste yapılan aramalarda; 572 gram narkotik madde, 1 adet cep telefonu ve 800 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs, 27 Kasım tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.