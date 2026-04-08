Sancaktepe'de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs yakalandı

Sancaktepe'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapan şahıs, narkotik ve siber ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında; sosyal medya platformları üzerinde yapılan incelemelerde bir kullanıcının kamuoyunda tepki çeken paylaşımı tespit edildi. Siber ekiplerince paylaşımdaki video içeriği mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, videoda yer alan ve suça konu davranışları sergileyen şahsın M.A.D. (19) olduğu belirlendi.

Şahsın kimlik ve adres bilgilerinin netleşmesinin ardından 7 Nisan'da Sancaktepe'de belirlenen adrese düzenlenen baskınla M.A.D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürülürken hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme" ve ilgili suç maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı