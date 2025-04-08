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Sancaktepe'de Trafik Tartışması, Silahlı Saldırıya Dönüştü

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İstanbul Sancaktepe'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüşerek yaralanmalara yol açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe'de yol verme tartışması kanlı bitti...O anlar kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Tartıştığı iş adamının kendisine silahla ateş ettiğini anlatan şahıs, "Eşim üstüme kapandı, tekrar ateş etmesin diye yalvardı. Yüzüme doğru tekme attı, 'sen bunu hak ettin' diye etrafımda bağırmaya başladı" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe Samandıra kavşaklarında meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Hüseyin Atılgan ile Bekir Eydoğan arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atılgan belinden çıkardığı silahla Eydoğan'a ateş etti. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, Atılgan ise arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.

"Belinden silahı çıkarıp ateş etti"

Silahlı saldırıya uğrayan Bekir Eydoğan, "Kardeşimin düğününden sonra ailemle beraber evime giderken Samandıra kavşaklarında ismini bilmediğim şahıs tarafından aracımda sıkıştırıldım. Camımı araladım, 'ne yapmaya çalışıyorsun' deyince bana küfür etti. Yanımda eşim ve çocuklarım da vardı. İkimizde aracımızdan indik. Birbirimize vuramadık. O esnada araya insanlar girdi. Beni geri çektiler. Tam arabama geri gidecektim, belinden silahını çıkardı. Bana 1 el ateş etti, yere düştüm. Tekrar silahla üzerime doğru geldi. Eşim üstüme kapandı, şahsa tekrar ateş etmesin diye yalvardı. Yüzüme doğru tekme attı, 'sen bunu hak ettin' diye etrafımda bağırmaya başladı. İş adamı kimliğinden dolayı rahat şekilde bu olayı gerçekleştirdi. Sonra arabasına bindi, kaçtı, gitti" dedi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafikte tartışan şahısların birbirlerine vurmaya çalıştıkları, bu sırada diğer vatandaşların araya girdiği, silahlı saldırıya uğrayan şahsın yere düştüğü yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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