Sancaktepe'de Peş Peşe İki Trafik Kazası: 1 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü

Sancaktepe'de akşam saatlerinde aynı noktada peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hafif yaralanırken olayda toplam 8 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, 22.00 sıralarında Sancaktepe yan yol Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kaza nedeniyle polis ekipleri iki aracın arkasında durdu. Kazaya karışan sürücülerden birinin yakınları olay yerine geldi. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafikten dolayı kazayı fark edemeyen 4 araç aralarında polis aracının da bulunduğu iki araca çarptı.

Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tedbir amaçlı hastaneye götürülürken trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL