Sancaktepe'de Peş Peşe İki Trafik Kazası: 1 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü

Sancaktepe'de akşam saatlerinde meydana gelen iki peş peşe trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kazada toplamda 8 araçta maddi hasar oluştu ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, 22.00 sıralarında Sancaktepe yan yol Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kaza nedeniyle polis ekipleri iki aracın arkasında durdu. Kazaya karışan sürücülerden birinin yakınları olay yerine geldi. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafikten dolayı kazayı fark edemeyen 4 araç aralarında polis aracının da bulunduğu iki araca çarptı.

Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tedbir amaçlı hastaneye götürülürken trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

