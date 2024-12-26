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Sancaktepe'de Kasksız Motosiklet Kullanan Şahsın Ailesi Polisi Darp Etti

Sancaktepe'de Kasksız Motosiklet Kullanan Şahsın Ailesi Polisi Darp Etti
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İstanbul Sancaktepe'de kasksız motosiklet kullanan Eren G., polis denetiminden kaçınca ailesiyle birlikte polise saldırdı. Saldırı sonucu bir polis memurunun burnu kırıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de kasksız motosiklet kullandığı için polis denetiminde kaçan şahıs, ailesiyle birlikte polise saldırdı. Saldırıya uğrayan polis memurunun burnu kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle kasksız seyreden Eren G. isimli şahıs denetim yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından bir sitenin önünde motosikletten inen şüpheli şahıs yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu sırada olay yerine gelen Eren G.'nin babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. evrak isteyen polis memurunu yumruklayarak darp etti. Saldırıya uğrayan polis memurunun burnu kırılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin polise saldırdıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, motosikletli Eren G.'nin daha önce de polis denetiminden kaçtığı ve farklı ilçelerde hakkında 52 kez idari para cezası kesildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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