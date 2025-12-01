Haberler

Sancaktepe'de Kamyonet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sancaktepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de yağışta kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak hafriyat kamyonuyla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EOB 654 plakalı kamyonetin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 42 FM 704 plakalı hafriyat kamyonu kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak yolda durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsü morga kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
