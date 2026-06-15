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28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Sancaktepe'de yakalandı

28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Sancaktepe'de yakalandı
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İstanbul Sancaktepe'de polis denetiminde, silah ticareti ve imalatı suçlarından 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında, "silah ticareti ve imalatı" suçlarından hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 15 Haziran saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında, M.A.'nın (41), İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masasınca "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma" suçundan iki ayrı dosyası olduğu ve hakkında toplam 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Motosikletli Polis Timleri tarafından gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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