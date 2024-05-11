Üye Girişi
Haberler

Sanatçı Esra Öztürk: Yoğun bakımda boşanmaya karar verdim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı ve Akademisyen Esra Öztürk, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. 6 yıl önce beyin pıhtısı geçiren ve ölümden dönen Öztürk, bu sürecin hayatında dönüm noktası olduğunu belirtti.

Sanatçı ve Akademisyen Esra Öztürk Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"YOĞUN BAKIMDA BOŞANMAYA KARAR VERDİM"

Yaşadığı sağlık sorununu anlatan Öztürk, "6 yıl önce ben bir problem yaşadım, sağlık sorunu yaşadım. Beynime pıhtı attı, ölümden döndüm. .ok uzun bir süre konuşamadım, yürüyemedim. Hastanede doktor, 'En iyi ihtima felç' demişti. O hastanede yoğun bakımda tavana bakıyorsunuz ya, şe diyorsunuz, 'Ne yaptım, iyi anne olayım, iyi eş olayım, iyi evlat olayım, iyi öğretmen olayım,iyi sanatçı olayım… A aa Esra nerede o zaman?' dedim. Mesela boşanmaya o zaman karar vermiştim. Evet böyle dönüm noktasıydı. Hastaneden çıktım, kendimi toparladım ve sonra boşandım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Melis Yaşar - 3.Sayfa

Esra Öztürk 3.Sayfa Kadın Yaşam Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title