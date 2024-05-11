Sanatçı Esra Öztürk: Yoğun bakımda boşanmaya karar verdim

Sanatçı ve Akademisyen Esra Öztürk Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"YOĞUN BAKIMDA BOŞANMAYA KARAR VERDİM"

Yaşadığı sağlık sorununu anlatan Öztürk, "6 yıl önce ben bir problem yaşadım, sağlık sorunu yaşadım. Beynime pıhtı attı, ölümden döndüm. .ok uzun bir süre konuşamadım, yürüyemedim. Hastanede doktor, 'En iyi ihtima felç' demişti. O hastanede yoğun bakımda tavana bakıyorsunuz ya, şe diyorsunuz, 'Ne yaptım, iyi anne olayım, iyi eş olayım, iyi evlat olayım, iyi öğretmen olayım,iyi sanatçı olayım… A aa Esra nerede o zaman?' dedim. Mesela boşanmaya o zaman karar vermiştim. Evet böyle dönüm noktasıydı. Hastaneden çıktım, kendimi toparladım ve sonra boşandım." ifadelerini kullandı.