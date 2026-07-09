Yemen'de Husileri arazisine el koymakla suçlayan bir kişi, protesto amacıyla kendini ateşe verdi

Yemen'in başkenti Sana'da İran yanlısı Husiler'den üst düzey bir yetkiliyi arazisine el koymakla suçlayan bir kişi, olayı protesto etmek için kendini ateşe verdi. Protestocu, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yemen'in başkenti Sana'da bir kişi, İran yanlısı Husiler'den üst düzey bir yetkiliyi arazisine el koymak ve mülkiyet haklarını ihlal etmekle suçlayarak kentin merkezindeki El-Sebin Meydanı'nda kendini ateşe verdi. Olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde, kişinin meydandaki bir üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdiği, çevredeki kişilerin müdahale etmesiyle ise olayın sonlandığı görüldü.

Şahıs, protestosunda yardım çağrısında bulunarak Husiler tarafından yönetilen Genel Vakıflar Kurumu Başkanı Abdulmecid El-Husi'yi arazisine el koymakla suçladı. Mülküne Husilerle bağlantılı makamlar tarafından el konulduğunu savunan şahıs, hakkını geri almak için resmi kanallar üzerinden yaptığı girişimlerden sonuç alamadığını belirterek, bunun ardından söz konusu eyleme başvurduğunu ifade etti.

Olay yerindekilerin müdahalesiyle alevlerden kurtarılan protestocu hastaneye kaldırıldı.

Sana'daki Husi yetkililer olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu gelişme, Husilerin kontrolündeki bölgelerde özel arazi ve mülklere el konulduğu yönündeki bölge sakinleri ve insan hakları kuruluşlarının artan şikayetlerinin yaşandığı bir dönemde geldi. Husiler söz konusu suçlamaları reddederek, mülkiyetle ilgili tüm işlemlerin yürürlükteki yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini savunuyor. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı