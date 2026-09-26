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Samsun Yakakent'te Sahil Güvenlik'in bulduğu dron parçası incelenmek üzere gönderildi

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Samsun Yakakent'te Sahil Güvenlik'in bulduğu dron parçası incelenmek üzere gönderildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde kıyıya yakın bir cisim gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Sahil Güvenlik'in insansız hava aracına ait olduğunu belirlediği, Rus menşeli olduğu değerlendirilen parça incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'de bulunan dron parçası, Sahil Güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dikmen Kavşağı mevkisinde kıyıya yakın bir cisim gören vatandaşlar durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cismin insansız hava aracına ait bir parça olduğunu belirledi. Rus menşeli olduğu değerlendirilen parça, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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