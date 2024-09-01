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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde huzur operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 5 adet tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 5 adet tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur operasyonu düzenledi. Yapılan uygulamada 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 42 adet tabanca fişeği ve 36 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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