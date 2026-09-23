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Samsun Salıpazarı'nda 756 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Salıpazarı'nda 756 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 756 kök kenevir bitkisi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 756 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü araştırmada, 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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