Samsun Salıpazarı'nda 756 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Salıpazarı'nda 756 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 756 kök kenevir bitkisi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 756 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü araştırmada, 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 756 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı