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Samsun İlkadım'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

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Samsun İlkadım'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli olayda kullandığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralandı.

Olay, Hançerli Mahallesi Eski Postane Sokak'ta bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (36), sokak ortasında M.G.K.'yi (32) tabancayla her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı M.G.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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