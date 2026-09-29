Samsun İlkadım'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Samsun İlkadım'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da Korhan Ekiz Bulvarı'nda otomobilin arka sağ tarafına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
Samsun'da meydana gelene kazada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Kılıç idaresindeki 55 ANR 748 plakalı motosiklet, Ahmet Köksal yönetimindeki 55 E 2705 plakalı otomobilin arka sağ tarafına çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kılıç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı