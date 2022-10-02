Samsun haber... Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun haberler: Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Tekkeköy ilçesinin Yeşilalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Çakır idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Ercan Çakır, Soner Çakır, Hanife Çakır, Gülcan Akkuş ve Zeynep Akkuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun haber... Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.