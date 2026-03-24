Samsun'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, Ankara Bulvarı çevre yolunda meydana geldi. Kazada bir kamyonet, 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza, Ankara Bulvarı çevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonet, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı