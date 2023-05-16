Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Övüç idaresindeki 55 ADP 810 plakalı otomobil, Murat Kalelelioğlu yönetimindeki ABG 203 kamyonet, Yaşar Aktaş'ın kullandığı 55 C 0559 plakalı işçi servisi otobüs, Rasim Cengiz idaresindeki 55 EM 204 otomobil ile Adem Yüksel yönetimindeki 34 EDF 410 plakalı otomobil kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında imdat Bayındır (41), Ahmet Cengiz (47), Soner Çırak (33), Bilal İçigen (45) ve Adem Yüksel (29) yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN