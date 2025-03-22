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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadük çıkışında 3'ü otomobil, 1'i ticari araç olmak üzere 4 araç zincirleme kaza yaptı. Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Kaza yapılan yolda trafikte aksamalar meydana geldi. Polisi olay yerinde çalışması tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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