Samsun'da zehir tacirlerine darbe: 7 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen üst, araç ve ikamet aramalarında bin 73 adet uyuşturucu hap, 107 gram sentetik kannabinoid, 106 adet ecstasy, 5 gram metamfetamin, 2,35 gram fubinica, 3 ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 800 TL ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 1 şüphelinin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

