Samsun'da 7 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Ankara'dan Gürcistan'a giden yolcu otobüsü Samsun'da devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'dan Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün Samsun'da devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara Karayolu'nda 18 Şubat 2026 saat 23.45'te meydana geldi. Ankara'dan Gürcistan'ın Tiflis kentine giden Mustafa İpek idaresindeki MT-009-RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada otobüs şöförü Mustafa İpek, yedek şoför Ziya Çeri ile yolcular Gökhan Akkaya, Sabriye Arslan, Ayşe Pursah, Zeki Arslan ile Gürcistan uyruklu Nino Loria yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında kazanın dehşet anları gözler önüne serildi. - SAMSUN

