Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası alan E.Ş. polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.'yi (39) gözaltına aldı. E.Ş. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa