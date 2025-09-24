Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası alan E.Ş. polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası olan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.'yi (39) gözaltına aldı. E.Ş. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
