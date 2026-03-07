11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan saha araştırmaları sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN