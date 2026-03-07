Haberler

11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da 11 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K.Y., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan saha araştırmaları sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
